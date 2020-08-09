Украина может возобновить поставку пресной воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. Об этом сказал в интервью «Радио Свобода» украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Киев будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым в Крыму или где-то в другом месте. При этом он отметил, что поставлять воду «оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз» Украина не будет. Глава правительства пояснил также, что сейчас поставлять воду из Днепра на полуостров технически невозможно, поскольку Крымский канал перекрыт.