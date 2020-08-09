Газета New York Times насчитала более 5 миллионов зарегистрированных случаев коронавируса в США. Такую же цифру приводит агентство Рейтер. Подсчеты Университета Джонса Хопкинса показывают схожие результаты — по его данным, до 5 миллионов США остается чуть более 10 тысяч случаев. Более 160 тысяч ковид-пациентов скончались.
2020-08-09T03:09:01+03:00
2020-08-09T03:09:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 09 августа 2020
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