Газета New York Times насчитала более 5 миллионов зарегистрированных случаев коронавируса в США. Такую же цифру приводит агентство Рейтер. Подсчеты Университета Джонса Хопкинса показывают схожие результаты — по его данным, до 5 миллионов США остается чуть более 10 тысяч случаев. Более 160 тысяч ковид-пациентов скончались.