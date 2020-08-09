США поддерживают право жителей Ливана на мирные протесты и призывают их воздержаться от насилия. «Ливанский народ слишком много страдал и заслуживает того, чтобы его лидеры прислушались к нему и изменили курс», — говорится в Twitter американского посольства в Бейруте. По мнению дипломатов, смена политического курса станет весомым ответом на народные требования прозрачности и отчетности властей.

Протесты в Бейруте начались накануне. Поводом послужил взрыв в порту 4 августа с многочисленными жертвами и разрушениями. Демонстранты выразили недоверие правительству и потребовали его отставки. В результате стычек с полицией пострадали 490 человек, погиб один полицейский.