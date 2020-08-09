В Минске накануне президентских выборов задержали главу штаба оппозиционного кандидата Светланы Тихановской

В Минске менее чем за сутки до начала голосования на президентских выборах задержали главу избирательного штаба оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Марию Мороз оставили в милицейском участке до суда, который назначен на понедельник. В тот же день была задержана, а вскоре отпущена Мария Колесникова, глава избирательного штаба арестованного Виктора Бабарико, другого оппозиционного кандидата в президенты.

Сегодня в Белоруссии пройдут выборы главы государства. Действующий президент Александр Лукашенко выдвигается на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также многотысячными акциями протеста по всей стране.