Президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, направленных на поддержку американцев во время пандемии коронавируса. При чем сделал он это в обход Конгресса, сообщает РИА Новости. Глава Белого дома продлил до конца года налоговые каникулы с зарплат менее 100 тысяч долларов в год. Он также пообещал сделать налоговые каникулы постоянными и простить американцам долги по налогам в случае переизбрания в ноябре этого года. На данный момент около 98 процентов жителей страны получают меньше этой суммы. По словам главы государства, безработные американцы также продолжат получать по 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат. При этом часть расходов на данную меру ляжет на власти штатов. Трамп пообещал приостановить выселение за долги по аренде или ипотеке и принять меры по облегчению долга студентов за обучение.