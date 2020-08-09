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02:06, 09 августа 2020

Украина закрывает контрольно-пропускные пункты на границе с Крымом

Украина закрывает контрольно-пропускные пункты на границе с Крымом. В качестве причины министр кабинета министров Олег Немчинов назвал ситуацию с коронавирусом в самой Украине. По его словам, запрет на въезд и выезд будет действовать до 30 августа. Тем не менее украинцам и членам их семей пропуск через КПП будет разрешен.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что за последние сутки на полуострове зафиксировано 27 новых случаев заражения COVID-19, три из них были завезены с Украины. Всего на территории полуострова зафиксировано свыше 1400 случаев инфицирования.



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