Украина закрывает контрольно-пропускные пункты на границе с Крымом. В качестве причины министр кабинета министров Олег Немчинов назвал ситуацию с коронавирусом в самой Украине. По его словам, запрет на въезд и выезд будет действовать до 30 августа. Тем не менее украинцам и членам их семей пропуск через КПП будет разрешен.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что за последние сутки на полуострове зафиксировано 27 новых случаев заражения COVID-19, три из них были завезены с Украины. Всего на территории полуострова зафиксировано свыше 1400 случаев инфицирования.