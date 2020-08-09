Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская скрылась в целях безопасности. Она покинула свою квартиру и сейчас находится в окружении членов штаба и журналистов в Минске. Об этом сообщила ее пресс-служба. В штабе пояснили, что поводом для этого стало задержание двух основных помощников Тихановской.

Тихановскую считают основным соперником действующего главы государства Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок. Сегодня в Белоруссии основной день голосования.