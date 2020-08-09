Ливанская армия освободила здания министерств экономики и энергетики в Бейруте, ранее захваченные протестующими. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия аль-Хадас». Накануне тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием отставки правительства. Выступившие организаторами акции активисты считают, что именно правительство несет ответственность за экономические и политические проблемы в стране, как и за взрыв, жертвами которого стали 158 человек, еще почти 5 тысяч пострадали. Во время протестов участники ворвались в здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды, а также ассоциации банков Ливана. Позже армия вытеснила протестующих из МИДа. В результате стычек с полицией 490 человек были ранены, погиб один полицейский.
2020-08-09T02:05:30+03:00
2020-08-09T02:05:30+03:00
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02:05, 09 августа 2020
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