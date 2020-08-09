В Москве за минувшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов в столице достигло 4572, сообщает оперативный штаб. В Москве также подтвердили 691 новый случай заражения COVID-19. Суточные показатели в столице остаются стабильными последние недели. Всего с начала пандемии в городе выявлено около 247 тысяч инфицированных, выздоровели почти 189 тысяч человек.

В конце июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва вышла на минимальный уровень по заболеваемости COVID-19, но показатели вряд ли опустятся ниже. Он пояснил, что здесь «передвигаются миллионы людей, сотни тысяч людей приезжают из других регионов». При этом он не считает, что в столице ожидается вторая волна коронавируса.