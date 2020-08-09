Водители в Минске вновь устроили акцию солидарности с двумя звукооператорами, арестованными за песню «Перемен!»

Водители в Минске вновь устроили акцию солидарности с двумя звукооператорами, арестованными на 10 суток за песню «Перемен!» группы «Кино» на провластном митинге. Как сообщает «Радио Свобода», около 7 вечера автомобилисты начали сигналить на центральной улице Минска, проспекте Независимости, некоторые включали песню «Перемен!». Водители и пешеходы показывали белые браслеты на руках. Сотрудники ГАИ перекрыли проспект Независимости в нескольких местах и ближайшие улицы, сообщает портал Tut.by. После начала акции ОМОН начал задерживать участников акции и случайных прохожих.
2020-08-09T01:09:16+03:00
2020-08-09T01:09:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 09 августа 2020
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