Водители в Минске вновь устроили акцию солидарности с двумя звукооператорами, арестованными за песню «Перемен!»

Водители в Минске вновь устроили акцию солидарности с двумя звукооператорами, арестованными на 10 суток за песню «Перемен!» группы «Кино» на провластном митинге. Как сообщает «Радио Свобода», около 7 вечера автомобилисты начали сигналить на центральной улице Минска, проспекте Независимости, некоторые включали песню «Перемен!». Водители и пешеходы показывали белые браслеты на руках. Сотрудники ГАИ перекрыли проспект Независимости в нескольких местах и ближайшие улицы, сообщает портал Tut.by. После начала акции ОМОН начал задерживать участников акции и случайных прохожих.