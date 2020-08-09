В Минске ненадолго задержали члена объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Колесникову

В Минске минувшим вечером ненадолго задержали члена объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Колесникову. Ее попросили выйти из машины, когда она отъезжала от штаба. Люди, которые представились сотрудниками милиции, силой посадили ее в свою машину и повезли в отделение. Однако, как рассказала позже сама Колесникова, вскоре ей сказали, что это ошибка, извинились и отвезли туда, куда она направлялась на ужин. Колесникова отметила, что задержавшие ее мужчины были очень вежливы.

Ранее днем была задержана начальник штаба Тихановской Мария Мороз. Ее отправили в минский Центр изоляции правонарушителей. По информации штаба, на нее составлен протокол, за что — неизвестно. Сама Тихановская в целях безопасности уехала из своей квартиры в Минске.

Сегодня в Белоруссии пройдут выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.