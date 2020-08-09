Порядка 490 человек пострадали во время антиправительственных акций в Бейруте. Такие данные привел ливанский телеканал «Аль-Манар». Ранее арабские СМИ сообщали о почти 240 раненых. Между тем телеканал «Ливан 24» передает, что обстановка в центральных районах города постепенно нормализуется, хотя на улицах еще остаются сотни протестующих.

Накануне в центре ливанской столицы произошли столкновения между полицией и демонстрантами. Митингующие захватили особняк МИД, здание министерства экономики и пытались овладеть штаб-квартирой Ассоциации ливанских банков. По данным телеканала «Аль-Джазира», силовикам удалось вытеснить манифестантов из здания министерства иностранных дел. Поводом для протестов стал прогремевший 4 августа в порту Бейрута взрыв. По последним данным, он унес жизни 158 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести, 300 тысяч лишились жилья.