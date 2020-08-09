Ливанские военные вынудили протестующих покинуть здание МИДа, которое они захватили днем

Как передает телеканал «Аль-Джазира», армейские подразделения сейчас разместились у здания министерства энергетики и требуют от участников протеста добровольно покинуть его. Ранее группы молодых людей взяли штурмом несколько правительственных зданий в Бейруте и, как утверждает телеканал, стали уничтожать документы и файлы, связанные , в первую очередь, с Коррупцией. Одновременно сотни ливанцев держат в осаде здание парламента, требуя отставки всей политической верхушки страны. Поводом для акций протеста стал мощный взрыв 4 августа порту Бейрута, унесший жизни 158 человек и разрушивший значительную часть инфрастуктуры ливанской столицы. От взрывной волны пострадала полгорода, 300 тыс. человек лишились жилья. Премьер-министр Хассан Диаб уже пообещал инициировать досрочные парламентские выборы.

В ходе антиправительственных выступлений в Бейруте, по данным телеканала «Аль-Манар», получили ранения 490 человек. Ливанский Красный крест сообщал о 238-ми