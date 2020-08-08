Андреа Пирло назначен новым главным тренером итальянского «Ювентуса»

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, на этом посту 41-летний Пирло сменил Маурицио Сарри, об уходе которого было объявлено ранее.

Соглашение с новым наставником рассчитано до лета 2022 года. Ранее Пирло возглавлял молодежный состав «Ювентуса» и никогда не работал со взрослыми командами.

Смену тренера связывают с тем, что «Ювентус» не сумел выйти в четвертьфинал ЛЧ. Пирло, выступая на позиции полузащитника, защищал цвета туринского клуба с 2011 по 2015 год, завоевал в его составе четыре чемпионских титула, Кубок и два Суперкубка.