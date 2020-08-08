Жертвами пожара на 11 этаже жилого дома в чешском городе Богумине стали 11 человек

Среди погибших трое детей. По данным полиции, не исключен поджог. Не названная очевидица рассказала, что полиция задержала и отвезла в наручниках человека, который утверждал, что пожар устроил он. Официально эти сообщения не комментировались. Пожар в Богумине стал вторым по числу жертв в Чехии с 1990 года.
2020-08-08T23:03:22+03:00
2020-08-08T23:03:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 08 августа 2020
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