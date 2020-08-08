Военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана в Бейруте

Участники протестов сегодня захватили МИД и объявили его штабом революции.

Как сообщил телеканал «Аль-Джазира», солдаты ворвались в здание и вытеснили всех оттуда. Между тем, премьер министр Ливана Хасан Диаб пообещал уже во вторник поставить в камине вопрос о досрочных парламентских выборах. Страна охвачена антиправительственными акциями и беспорядками после взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута, который унес почти 160 жизней, и оставил без крова 300 тыс чел.

Протестующие считают властную верхушку ответственной за трагедию. Сейчас толпа протестующих сосредоточилась в центре Бейрута у здания парламента.

Тем временем, по данным Ливанского общества Красного Креста, число пострадавших в беспорядках в центре Бейрута достигло 238 человек. Убитый силовик, как показало проведенное по горячим следам расследование, был застрелен по ошибке своими же.