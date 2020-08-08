Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в целях безопасности покинула свою квартиру в Минске. Как сообщила Интерфаксу пресс-секретарь кандидата Анна Красулина, сейчас Тихановская находится в окружении членов своего штаба и журналистов.

Ранее днем милиция задержала главу штаба Марию Мороз и увезла ее для участия в некоем административном процессе.

Кроме того, по данным штаба, не выходит на связь доверенное лицо Тихановской Олег Моисеев, который был вызван на беседу в правоохранительные органы. И как только что стало известно агентству РИА, задержана и участница предвыборной кампании Тихановской, представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.