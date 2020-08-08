Сегодня станут известны последние четвертьфиналисты футбольной Лиги Чемпионов

В противостоянии Баварии и Челси интрига практически умерла еще после первой игры соперников в Лондоне в феврале. Тогда подопечные Френка Лэмпарда провалили второй тайм и были разгромлены со счетом 3-0.

Понятно, что разбазарить такой гандикап, да еще играя дома, мало кому под силу. Не говоря уже об одном из главных фаворитов Лиги Чемпионов — Баварии.

А вот в другой сегодняшней паре интрига сохраняется. Барселона в первом матче против Наполи сумела на выезде добиться ничьей. Да к тому же результативной. Однако потеряла из-за дисквалификаций Видаля и Бускетса. К тому же, из-за травм не смогут помочь команде Луис Суарес и Усман Дембеле. Антуан Гризман едва-едва восстановил свое здоровье. Да и атмосфера в Барселоне в последнее время все чаще настораживает, считают в Каталонии.

Телеканал МАТЧ транслирует в эти минуты встречу Барселоны и Наполи.