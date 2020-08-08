В последние часы резко обострилась обстановка в Ливане

Страна переживает последствия мощного взрыва в порту Бейрута, где 4 августа взорвались почти 3 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенной службой 6 лет назад. В результате взрыва, по уточненным данным Минздрава , погибли 158 человек, около 6 тыс. пострадали. Пропавшими без вести числятся более 20 чел.

От взрывной волны пострадала половина столиц, жилья лишились 300 тыс. человек.

Тысячи людей собрались сегодня в центре Бейрута и потребовали отставки всей властной верхушки, которая, по их мнению ответственна за трагедию. Протестующие заняли здание МИДа, которое объявили «штабом революции» и штурмуют другие правительственные учреждения.

В результате беспорядков, по данным ливанского Красного креста, пострадали более 230 чел., убит один полицейский. К протестующим обратился премьер-министр Ливана Хасан Диаб и пообещал инициировать досрочные парламентские выборы.