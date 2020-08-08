Власти Белоруссии лишили возможности легальной работы на выборах целый ряд зарубежных СМИ

Среди них и «Эхо Москвы», рассказал директор Службы информации Владимир Варфоломеев.

«Какой бы близкой страной ни считалась Белоруссия, это всё же иностранное государство, и правила таковы, что зарубежные журналисты должны получать разрешение властей на работу. Редакция «Эха» заблаговременно отправила в Минск заявку на аккредитацию двух наших корреспондентов. В ответ уполномоченные представители МИДа и администрации президента заверили нас, что документы будут оперативно рассмотрены. В итоге — а до голосования уже менее суток — никакого официального ответа мы из Белоруссии так и не получили. Аккредитации нет, хотя нет и формального отказа. Я не могу воспринимать решение Минска иначе, как попытку помешать свободному и независимому освещению президентских выборов. И это вызывает у меня не только профессиональное разочарование, но и возмущение.»

По неофициальным данным, запрошенные для работы в Белоруссии аккредитации не получили в общей сложности десятки изданий из России и других стран.