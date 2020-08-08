Число пострадавших в столкновениях между протестующими и силовиками в Бейруте увеличилось до 230

Число пострадавших в столкновениях между протестующими и силовиками в Бейруте, по данным ливанского Красного креста, увеличилось до 230, убит один полицейский.

Тысячи людей сегодня вышли на антиправительственный митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Демонстранты забрасывают полицейских камнями и петардами. Полиция отвечает гранатами со слезоточивым газом.

По сообщениям местных и западных СМИ, демонстрантам штурмуют правительственные здания и уже захватили МИД.

Между тем, по уточненным данным минздрава Ливана, в результате взрыва в порту 4 августа погибли 158 человек, пострадали 6 тыс. Протестующие считают власть ответственной за трагедию