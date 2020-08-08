Премьер-министр Ливана Хасан Диаб призвал к досрочным парламентским выборам в стране

В телеобращении к протестующим он сказал, что этот становится единственным решением для выхода из кризиса в Ливане.

Диаб пообещал уже на предстоящем во вторник заседании кабинета выступить с такой инициативой. Выступление премьера прозвучало на фоне массовых уличных протестов, охвативших ливанскую столицу. Тысячи протестующих требуют наказания виновных во взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута, унёсшем, по уточненным данным, 158 жизней. Демонстранты уже захватили несколько правительственных зданий, включая МИД.

У Парламента возник пожар. В результате столкновений с силами правопорядка пострадали не менее 170 демонстранта, убит один полицейский.