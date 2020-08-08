Власти Маврикия объявили режим чрезвычайной ситуации после разлива нефти у берегов острова

Как передает «Би-би-си», 25 июля на коралловый риф сел сухогруз японской компании. Позже на судне произошла утечка нефти, в Индийский океан попали тонны топлива. По сведениям CNN, разлив произошел недалеко от заповедника Blue Bay Marine Park и популярных пляжей.

Премьер-министр Маврикия Правинд Джугнаут заявил, что у страны нет опыта решения таких проблем и обратился за помощью к властям Франции. «Гринпис» предупредил, что в результате экологической катастрофы могут погибнуть тысячи видов животных, а загрязнение «может привести к серьезным последствиями для экономики» Маврикия.