Протестующие в Бейруте прорвались в здание МИД Ливана и в министерство экономики страны

Как сообщают западные СМИ, в центре города собрались около семи тысяч демонстрантов, которые требуют отставки правительства и наказания чиновников, по чьей вине в порту Бейрута взорвались почти три тысячи тонн аммиачной селитры, шесть лет назад конфискованной таможенной службой.

По последним данным в результате взрыва погибли 158 человек, 6 тыс. пострадали. К массовым уличным акциям призвал лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель. По данным Ливанского Красного Креста, в ходе столкновений со стражами порядка уже пострадали 140 человек, от полученного ранения в голову погиб один жандарм.