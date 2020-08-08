В Бейруте возобновились столкновения протестующих с полицией

Как передает Reuters, в центре ливанской столицы собрались около 7 тыс. человек, которые требуют отставки правительства после взрыва в порту.

Демонстранты требуют отставки действующей власти и справедливого расследования взрыва в бейрутском порту 4 августа. Как передает CNN, участники акции под названием «Судный день» потребовали наказать высокопоставленных чиновников, которые демонстранты считают виновными во взрыве, .Некоторые из участников беспорядков пытались прорваться через заграждение и проникнуть к зданию ливанского парламента. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. По данным Ливанского Красного Креста, в ходе беспорядков пострадали более ста человек. Позже Reuters сообщило, что десятки протестующих прорвались в здание министерства иностранных дел страны.