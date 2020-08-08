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19:06, 08 августа 2020

Санкции, которые США угрожает ввести из-за строительства «Северного потока 2» вызвали возмущение немецких политиков

Санкции, которые США угрожает ввести в действие из-за строительства газопровода «Северный поток 2 в отношении балтийского морского порта на немецком острове Рюген», вызвали возмущенную реакцию немецких политиков.

В пятницу республиканские сенаторы направили предупредительное письмо главе порта Мукран. Эскалация ситуации вокруг строительства газопровода началась в 2017 году. В очередной раз приближенные к Дональду Трампу политики указали на то, что «Северный поток 2» угрожает надежности европейского энергоснабжения и национальной безопасности США. В письме говорится, что как только два российских корабля начнут прокладку труб в окрестностях порта, санкции вступят в силу. Американские фирмы под угрозой банкротства не будут использовать гавань или страховать суда, которые станут в нее заходить.

Однако порт на 90 процентов находится в собственности города Сассниц и на десять процентов принадлежит федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Ее премьер-министр Мануэла Швезиг заявила, что угрозы абсолютно неприемлемы. По словам социал-демократического политика, Германия может сама решать, откуда и по какому пути она получает энергию. Швезиг призвала правительство ФРГ решительно ответить на эти попытки шантажа.

Министерство экономики ФРГ в очередной раз заявило, что выступает против любых форм экстерриториальных санкций, считая их нарушением международного права. Его представитель подчеркнул, что именно в период пандемии коронавируса не время закручивать спираль эскалации. Управляющий фракции Социал-демократической партии в бундестаге Карстен Шнайдер потребовал введения ответных санкций против американских экспортеров. Политик заявил, что Германия – не вассал США, и о поставках энергии Европа решает самостоятельно.

До окончания строительства осталось проложить 160 километров ветки газопровода недалеко от порта Мукран, который находится в избирательном округе канцлера Ангелы Меркель.



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