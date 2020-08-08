Исполнительного директора «Открытой России» Пивоварова и двух активистов «Открытки» задержали на границе с Белоруссией

Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, а также двух активистов «Открытки» Даниила Потапова и Александра Федосеева задержали на границе с Белоруссией, куда они направлялись для освещения хода президентских выборов. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель общественной организации «Открытая Россия» Анастасия Буракова.

«Спустя почти 7 часов после исчезновения адвокатам удалось их найти. Даниил Потапов и Александр Федосеев оказались на погранпункте, сначала пограничники не признавались, что они находятся там. Адвокату удалось выяснить, что им вменяют пересечение государственной границе по ненадлежащим документам. Придрались, что паспорт немножко потрепанный, где-то на второй странице есть надрыв. Забрали паспорта на экспертизу и хотят задерживать до 48 часов, что незаконно, потому что статья не арестная, предполагает максимум административный штраф», — сказала она.

Также, по словам А.Бураковой, удалось узнать, что исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову вменяют «неповиновение законному требованию военнослужащего, который осуществляет обязанности по охране государственной границы». А.Буракова отметила, что Андрея Пивоварова тоже могут задержать до 48 часов, к нему направили адвоката.

Ранее «Открытая Россия» сообщила, что российские пограничники сняли с рейсовых автобусов в Минск троих активистов, направлявшихся в Белоруссию в качестве блогеров для наблюдения и освещения выборов президента страны.