Более 100 человек пострадали в ходе столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте

ТАСС, ссылаясь на местные СМИ, сообщает, что протестующие в Бейруте заняли здание МИД.

Более 100 человек, по данным ливанского Красного креста, пострадали в ходе столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте. Тысячи людей сегодня вышли на антиправительственный митинг к зданию парламента.

Наиболее агрессивно настроенные участники протеста, собравшиеся в центре Бейрута, попытались через бетонные заграждения прорваться к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль, передает агентство ТАСС. Люди напали на полицейские кордоны, в ответ силовики применили дубинки и слезоточивый газ. Демонстранты закидывают полицейских камнями, пострадавшие есть с обеих сторон.

К центру стягивают дополнительные силы полиции. Собравшиеся требуют проведения реформ и отставки правительства, которое, по их мнению, привело к кризису, усугубившемуся после взрыва. Накануне акция также переросла в столкновения с правоохранителями. Демонстранты устраивали поджоги, громили магазины и забрасывали полицейских камнями. Выйти на улицы людей призывают лидеры оппозиции, которые объявили о планах эскалации протестов. Они также требуют отставки кабмина и проведения досрочных парламентских выборов.

Число жертв мощного взрыва в порту Бейрута выросло до 158. Пострадавших – около 6 тыс. Такие уточненные данные приводит местная пресса со ссылкой на Минздрав страны. Более 20 человек числятся пропавшими без вести. По мнению демонстрантов, руководство страны несет ответственность за трагедию.