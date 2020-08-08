Московские армейцы с победы стартовали в футбольном Чемпионате России. В матче-открытии турнира ЦСКА на выезде переиграл подмосковные Химки.

Состав ЦСКА был близок к оптимальному. Не оказалось в заявке только Николы Влашича. Полузащитник, которого болельщики признали лучшим игроком минувшего сезона, пропускал игру из-за мышечной травмы. Зато, в отсутствии хорвата, в стартовом составе команды оказалось 11 игроков с российский паспортом. Такое с ЦСКА произошло впервые за более чем 20 лет.

Счет в середине первого тайма открыл Константин Кучаев, удачно среагировавший на отскок после мощного выстрела Облякова. А незадолго до перерыва Кучаев уже выступил в роли ассистента. После его прострела отличился Дзагоев. Химчане после этого стали больше владеть мячом. Но опасностей у ворот Игоря Акинфеева практически не возникало. Лишь в самой концовке вратарь ЦСКА отразил опасный удар Дядюна, переведя мяч в штангу. В итоге 2-0 в пользу армейцев.

Еще в одном мачте дня Тамбов сыграет против Ростова. Эта игра начнется через полчаса.