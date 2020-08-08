Трех человек задержали в Петербурге на акции в поддержку жителей Хабаровского края

Задержанные встали в одиночные пикеты.

Полиция задержала девушку, которая держала плакат с надписью «проснись, Россия». Вместе с ней в руки сотрудников МВД попал молодой человек. Он пытался заступиться за задержанную. Судьба второй пикетчицы неизвестна. Она держала плакат с надписью «Ямы Сергей Фургал». Также полицейские схватили ещё одного молодого человека. Он якобы толкнул сотрудника МВД. В остальном акция проходит мирно с двух часов дня.

Люди пишут открытки в поддержку хабаровчан, белорусов, которые завтра выбирают президента, а также подписывают коллективный иск против поправок в Конституцию России. Многие держат в руках шарики цветов флага Хабаровского края и рисунки с голубем — одним из символов протеста на Дальнем Востоке. На Невском проспекте собралось порядка полсотни человек.

Акции в поддержку хабаровчан проходят сегодня в десятках городов России.