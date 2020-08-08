Часть артистов Большого и Мариинского театров в Москве и Санкт-Петербурге отправлена на карантин по коронавирусу

Об этом РБК сообщили источники, близкие к театрам.

По сведениям издания, в «Мариинке» до последнего времени активно шли репетиции и давались спектакли. Из распространяемого среди балетной труппы театра сообщения следует, что 8 августа отменяются большинство занятий. Также отменены репетиции спектакля «Жизель» и все сольные репетиции. Не занятых в спектаклях артистов просят не приходить в театр. Источники, близкие к Большому сообщают, что COVID-19 заболела одна артистка. Из-за этого почти 60 человек отправлены на изоляцию Сам театр пока не открылся, но там активно шли репетиции.