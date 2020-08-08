Кандидат в главы Белоруссии Светлана Тихановская накануне основного дня голосования на президентских выборах призвала белорусов отказаться от насилия, поскольку стране «не нужна кровь на улицах городов».

«Белорусы, в гражданском и в форме, я прошу вас отказаться от насилия. Мы — мирные люди. Наша сила — в единстве и в любви к нашей стране, к нашим семьям. Нас большинство, и нам не нужна кровь на улицах городов». жизнь каждого белоруса — самое ценное, что есть у страны. «Пожалуйста, будьте аккуратны, берегите себя, соблюдайте порядок и спокойствие».

Тихановская считает, что отстаивать право выбора нужно «мирно и с достоинством, и по закону».