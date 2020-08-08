Число жертв взрыва в порту Бейрута по данным Минздрава Ливана, выросло до 158

Число пострадавших — более 6 тысяч. Как сообщает местное телевидение, более 20 человек также остаются пропавшими без вести. По данным местных властей, причиной взрыва 4 августа стала детонация хранившихся на складе почти трех тыс. тонн аммиачной селитры конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Между тем, по сообщению ливанских СМИ, в центре Бейрута у здания парламента снова начались столкновения демонстрантов и полиции. В ход идут слезоточивый газ и камни.

Десятки стран мира объявили о готовности направить гуманитарную помощь в Ливан, пострадавший от мощного взрыва в столице Бейруте.

ПЛЕНКА Поддержка, которую пообещали Ливану некоторые государства, исчисляется десятками миллионов долларов. В одной только Еврокомиссии намерены выделить свыше 33 млн евро на ликвидацию последствий одной из крупнейших трагедий в истории страны. Крупное вложение пообещали и в США – это поставки продуктов и лекарств в Ливан на сумму в 15 млн долларов. Столько же выделяет и ООН. Помимо еще ряда стран свою помощь предложил даже Папа Римский, пожертвовавший 250 тысяч евро. Отдельные страны направляют гуманитарную помощь. Румыния, Испания, Франция, Казахстан, Россия, Япония и Пакистан уже направили медикаменты или военных специалистов или планируют это сделать. Уже несколько сотен спасателей по линии ЕС прибыли в Бейрут для ликвидации последствий взрыва.

Впрочем, возможно, это только малая часть объема гуманитарной помощи, которую может получить Ливан. На воскресенье запланирована Международная конференция по сбору средств для страны, которую созвал президент Франции Эмманюэль Макрон. Свое участие в ней уже подтвердили американский лидер Дональд Трамп и генсек ООН Антониу Гуттериш. Ранее ливанские власти оценивали возможный ущерб от взрыва в несколько миллиардов долларов.

В результате мощнейшего взрыва в морском порту Бейрута погибли как минимум 150 человек, еще свыше 3 тысяч остались без вести. Свыше 300 тысяч жителей остались без крова. По версии МВД Ливана, причиной стал взрыв нескольких тысяч тонн аммиачной селитры при сварочных работах.