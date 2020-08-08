Руководитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Тихановской Мария Мороз задержана в Минске

Это уже второе ее задержание за неделю.

Как рассказала Интерфаксу пресс-секретарь кандидата Анна Красулина, это произошло на входе в штаб в присутствии Тихановской.

По информации штаба, Мороз задержали для участия в административном процессе, ее отвезли в центральное РОВД Минска.

По мнению Красулиной, Мороз «выбита» из избирательного процесса как минимум до понедельника. Красулина также рассказала, что более трех часов не выходит на связь еще один представитель штаба Тихановской и ее доверенное лицо Олег Моисеев.

4-8 августа в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах, основной день назначен на 9 августа.