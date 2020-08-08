Умер насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Герман

Как сообщается на сайте крупнейшего мужского монастыря в России, смерть наступила «после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, вызванной коронавирусной инфекцией». Архимандрит Герман, по информации из открытых источников, родился в 1941 году.

Он был настоятелем Воскресенского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (с августа 2019 года — почетным настоятелем). По сведениям интернет издания«Бумага», долгое время он был единственным священником в России, которому РПЦ официально разрешала исцелять одержимых нечистыми духами.