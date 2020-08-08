Маурицио Сарри покидает пост главного тренера Ювентуса

Во главе туринского клуба наставник продержался немногим больше года.

По итогам минувшего сезона «Ювентус» выиграл чемпионат Италии. Победа стала для Старой Синьоры 36-й в национальном первенстве в истории, а также девятой подряд. Очевидно, что очередной титул в Серии А – далеко не все, чего ждали от Маурицио Сарри. Ранее туринская команда вылетела из Кубка Италии и не смогла завоевать Суперкубок страны.

А накануне завершила выступление и в Лиге Чемпионов. Уступив по сумме двух встреч французскому Лиону уже на стадии 1\8 финала. Неудивительно, что уже на следующий день 61-летний специалист был отправлен в отставку. Сарри, напомню, возглавил «Ювентус» в июне прошлого года, сменив своего соотечественника Массимилиано Аллегри. Тот, впрочем, тоже не сумел покорить Лигу Чемпионов.

В настоящее время в Ювентусе ведутся поиски нового главного тренера.