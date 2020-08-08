Захарова заявила, что не может оценивать прозрачность президентских выборов в Белоруссии до того, как они состоятся

Она также обратила внимание, что в республике работает группа наблюдателей из разных стран, которые должны будут дать свою оценку выборного процесса.
2020-08-08T16:31:16+03:00
2020-08-08T16:31:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 08 августа 2020
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