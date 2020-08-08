СК Белоруссии завел дела на 17 участников акции за допуск независимых кандидатов на выборы

Белорусский Следственный комитет возбудил уголовные дела против 17 участников несогласованной акции в Минске. Им вменяют сопротивление милиции.

Речь идет об акции 14 июля, участники которой требовали допустить к президентским выборам оппозиционных кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Им тогда отказали в регистрации. Как сообщают в белорусском СК, большинство из 17 задержанных признали свою вину в применении насилия против сотрудников МВД или же в сопротивлении им. Арестовали, правда не всех – 10 человек. Восьми уже предъявлено официальное обвинение. При этом следователи, как отмечается, допросили свыше 100 человек. Всем фигурантам нового дела, по белорусским законам, грозит до трех лет заключения.

Акции в поддержку Бабарико и Цепкало 14 июля прошли в разных городах Белоруссии. В некоторых случаях они завершились столкновениями с милицией. При этом только в Минске, по данным МВД, были задержаны почти 300 человек.

Протестные митинги в Белоруссии в преддверии президентских выборов продолжаются еще с конца мая. Основной день голосования намечен на завтра.