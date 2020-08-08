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16:04, 08 августа 2020

В Российской футбольной Премьер лиге сегодня стартует новый сезон

Открывают его ЦСКА и подмосковные Химки.

Официально футбольный сезон стартовал накануне матчем за Суперкубок. Так что его участники – Зенит и Локомотив – получили передышку, и свои матчи первого тура проведут только во вторник. Открывают же Чемпионат в Химках одноименная команда и ЦСКА. Матч станет дебютом в Премьер Лиге для химчан, и для их наставника Дмитрия Гунько, который только на днях приступил к работе. У армейцев тоже попал в заявку новичок — аргентинский форвард Адольфо Гайч, приобретенный в короткое межсезонье.
Еще в одном матче дня Тамбов сыграет против Ростова.

Матч пройдет в Саранске. Реконструкция тамбовского стадиона Спартак вышла на финишную прямую. В клубном руководстве надеются, что уже в октябре футболисты Тамбова смогут проводить там домашние матчи Чемпионата.

Еще три матча 1-го тура футбольного Чемпионата России пройдут завтра.



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