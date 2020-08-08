Председателя райсуда Волгограда задержали по делу о взятке в 25 миллионов рублей

За эту сумму она обещала освободить фигуранта дела о поджоге дома губернатора региона.

Юлию Добрынину задержали с поличным в ресторане «Фасоль», она устроила истерику и требовала у силовиков оставить ее в покое, поскольку она судья, рассказал источник агентства ТАСС в правоохранительных органах. Схватили ее, когда супруга волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова передавала часть денег за освобождение мужа, арестованного по делу о поджоге дома главы региона. Добрынина обещала, что его отпустят по болезни.

До этого Зубкова уже передала 20 миллионов Добрыниной, но позже та убедила женщину доплатить еще 5 миллионов за ее услуги. Супруга арестованного предпринимателя проконсультировалась с родственниками и обратилась в ФСБ. По данным источника, Зубков еще до своего задержания пытался повлиять на назначение Добрыниной на должность председателя суда, а когда его арестовали, она продолжала общаться с семьей бизнесмена.

Дом губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова подожгли в 2016 году. По этому делу были арестованы участники местной ОПГ, главарь которой дал показания на Зубкова