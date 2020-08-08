Сбербанк отчитался о внедрении технологии по выявлению мошенников с помощью IP-адресов

С помощью новой системы финансовая организация сверяет местоположение участников, которые переводят деньги, и территориальную принадлежность их интернет-адреса. После этого программа, по выражению представителей банка, анализирует «добросовестность» этой связки – сообщает агентство «РИА Новости». В Сбербанке утверждают, что это помогло снизить риски кражи денег со счетов клиентов.
2020-08-08T15:33:11+03:00
2020-08-08T15:33:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 08 августа 2020
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