Сбербанк отчитался о внедрении технологии по выявлению мошенников с помощью IP-адресов

С помощью новой системы финансовая организация сверяет местоположение участников, которые переводят деньги, и территориальную принадлежность их интернет-адреса. После этого программа, по выражению представителей банка, анализирует «добросовестность» этой связки – сообщает агентство «РИА Новости». В Сбербанке утверждают, что это помогло снизить риски кражи денег со счетов клиентов.