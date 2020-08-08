На теле девочки, умершей в Среднеуральском монастыре, обнаружили повреждения

Об этом говорится в постановлении следствия, отказавшего родителям, просившим не проводить вскрытие. Документ опубликовал пресс-секретарь бывшего схигумена Сергия, захватившего монастырь – передает телеканал «Дождь». Судмедэксперты должны проверить правильность назначенного девочке лечения.

О смерти 15-летней обитательницы монастыря стало известно позавчера. Детский омбудсмен в Свердловской области сказал, что ничего криминального в ее смерти нет, а Сергий записал видео, в котором заявил, что у умершей было диагностировано онкологическое заболевание.