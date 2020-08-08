В Иваново полиция пришла в штаб «Объединенных демократов»

Там проходила лекция на тему «Общественный контроль государственных закупок». Официальную причину визита силовики не назвали – сказал сайту «МБХ медиа» руководитель штаба Николай Дъячков.

В начале недели полиция приходила в отделение «Объединенных демократов» в Казани. За несколько дней до этого ОМОН также сорвал там лекцию. Задержанных допрашивали по делу о ложном минировании здания казанской мэрии.

«Объединенные демократы» — проект, который помогает независимым кандидатам на муниципальных выборах.