Z Архив новостей новости
5 1 6 40
15:32, 08 августа 2020

В Иваново полиция пришла в штаб «Объединенных демократов»

Там проходила лекция на тему «Общественный контроль государственных закупок». Официальную причину визита силовики не назвали – сказал сайту «МБХ медиа» руководитель штаба Николай Дъячков.
В начале недели полиция приходила в отделение «Объединенных демократов» в Казани. За несколько дней до этого ОМОН также сорвал там лекцию. Задержанных допрашивали по делу о ложном минировании здания казанской мэрии.
«Объединенные демократы» — проект, который помогает независимым кандидатам на муниципальных выборах.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Батька на коне и с шашкой. Победит Мы устали от Путина, беларусы от Лукашенко, они во всём виноваты и если их поменять, то жизнь наладится? Нефига не наладится, а будет большая драка, да и коней на переправе не меняют…

5 96 6 12729 08:55
Блоги

Михаил Таратута журналист

Америка: Влево, влево, еще левей! Живущие в Соединенных Штатах выходцы из России, что прошли в свое время через горнило коммунистической власти, с ужасом смотрят на то, что происходит вокруг…

5 631 6 86972 03.08
Блоги

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины «Комсомольской правде» стали известны сенсационные подробности того, как шпионы незалежной попытались поссорить Белоруссию и Россию…

5 362 6 51761 07.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Бочка варенья and корзина печенья «Руку Кремля» не нашли ни американские прокуроры, ни судьи, никто не нашёл ее. Теперь будут «искать» у населения, решая сугубо прагматические задачи…

5 89 6 15176 06.08
Блоги

Алексей Мельников публицист

Беги, беззаконие, беги Своими действиями они показали, что опасность ковида для них только предлог для того, чтобы препятствовать гражданам публично, на улицах города, выражать свое протестное мнение…

5 61 6 11115 03.08
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Наденут Трампу наручники? Следует ожидать снова протесты и массовые беспорядки во многих городах США. Опять будут бушевать по стране насилие, мародерство, новая вспышка коронавируса и, возможно, ещё одно обострение расовых конфликтов и раздрая..

5 146 6 29630 02.08
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Ждать курс на адекватность Зачем нужен был реальный арест Сафронова и зачем от него требуют раскрыть источники его статей? Почему бы не предоставить хоть одно реальное обоснование вины, вместо кормежки байками?..

5 30 6 6187 07.08
Голосование
Во вчерашнем инциденте в парке Горького вы поддерживаете…
5 62 6 13458 03.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Думаю, будет жарче Как думаете, кто сегодня рискнул положить «на белорусский стол номер один» эту статью? Пресс-служба или все-таки спец-служба? А кто потом окажется на этом столе?..

5 76 6 16596 07.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Ожидания россиян — наваристый школьный борщ и переезд Столицы? Я с ужасом и надеждой смотрю на Хабаровск, что он изменит или расшатает в стране. Я понимаю, что ту жизнь, когда воровать государственную собственность было преступлением, уже не вернуть, но перемены нужны…

5 237 6 54084 03.08
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Маска противна нашему менталитету «Ни за что не получиться, мы — не немцы, менталитет у нашего народа другой!» — твердили. Штрафы подняли, контроль ужесточили и всё заработало. И ремнями пристёгнуты и перед «зеброй» как миленькие встают…

5 30 6 6965 04.08
Блоги

Официальный ответ Центра общественных связей ФСБ РФ на запрос Союза журналистов России »…инкриминируемое Сафронову И.И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности»...

5 40 6 9473 03.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Что ждет Беларусь и Россию? Ситуация очень тревожная, а цена победы/поражения чрезвычайно высока. Ведь выборы в Беларуси — это сценарий ближайшего будущего России. И никак иначе…

5 34 6 8006 12:38
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Майдан в Минске? Ситуация в Беларуси противоположна Украине. Если Виктор Янукович был в целом пророссийским президентом, то упрямый и несговорчивый Лукашенко, наоборот, сугубо подозрительно и с большой опаской смотрит на Кремль…

5 102 6 25190 06.08
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Правь, пока в тренде Наблюдая за развитием событий в современном мире, я в очередной раз понимаю: впервые мы столкнулись с поведением общества, которое плохо поддается контролю и управлению…

5 42 6 10749 03.08
Интервью Интервью

Сергей Зюбр гость: Сергей Зюбр руководитель фракции ЛДПР в краевой думе

О Фургале, Дегтярёве, протестах и дотационной экономике Хабаровска Сейчас стабильность важна для Сергея Ивановича. Не должно быть здесь какой-то дестабилизации ситуации…

5 33 6 10424 01.08
#слушать 58:31 8читать ;смотреть $скачать 13.4 МБ

Популярное за неделю

Новости

Задержанных в Белоруссии корреспондентов телеканала «Настоящее время» собираются выслать из страны Из РУВД их повезли в отель, а затем в аэропорт…

5 1 6 5056
Интервью Особое мнение

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог, доктор исторических наук

Россия была бы заинтересована в белорусском кризисе, если бы его можно было контролировать, но похоже, что контролировать его уже не удается. Там набирает силу саморазворачивающаяся и самореализующаяся динамика…

5 47 6 88667 03.08
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Голосование
Во вчерашнем инциденте в парке Горького вы поддерживаете…
5 62 6 13451 03.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Батька, похоже, был прав Батька, похоже, был прав Вагнеровцы договорились о переезде в Санаторий за сутки до того, как «опоздали» на самолет…

5 140 6 321918 04.08
8читать ;смотреть
Блоги

+ Новые подробности о бойцах ЧВК Вагнера, задержанных под Минском Новые подробности о бойцах ЧВК Вагнера, задержанных под Минском После появились предположения, что Беларусь — лишь транзитный пункт на пути отряда. Новые данные говорят о несостоятельности этой конспирологической версии…

5 184 6 193801 03.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8662390
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4585262

Сегодня в эфире