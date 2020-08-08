Украина приостановит работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом

Это связано с ростом числа зараженных коронавирусом – отметил в телеграм-канале член правительства Олег Немчинов. КПП приостановят работу с завтрашнего дня до конца месяца. Пересечь границу смогут только жители Крыма, возвращающиеся с подконтрольной Киеву территории, жители полуострова, зарегистрированные за его пределами, а также лица, выполняющие международные обязательства или защищающие национальные интересы.