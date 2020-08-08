В российском МИДе решили осудить действия США в отношении китайской социальной сети TikTok

Вашингтон ранее ввел против нее ряд ограничений и угрожал заблокировать в случае, если она не будет продана американской компании.

Политика США в отношении ТикТока, убеждена официальный представитель МИДа Мария Захарова – это недобросовестная конкуренция в борьбе за международное информационное пространство. По ее словам, в Москве требуют от Вашингтона пересмотреть свои методы так, чтобы они соответствовали международному праву. Была упомянута и Всемирная торговая организация – российские дипломаты уверены, что ограничения против ТикТока нарушают и ее нормы.

В США на эти слова пока не отреагировали. Ранее президент страны Дональд Трамп дал популярной китайской соцсети полтора месяца на то, чтобы у нее сменился собственник. В Белом доме полагают, что ТикТок может в интересах Пекина собирать данные о гражданах США. Американцам уже запретили покупать рекламу в нем и заключать соглашения о размещении приложения в специальных интернет-магазинах. В ТикТоке уже сказали, что шокированы таким указом Трампа. Впрочем, на днях корпорация Microsoft объявила о намерении купить соцсеть.

Соцсеть ТикТок предлагает пользователям публиковать короткие видео, ее приложение считается одним из самых популярных в мире.