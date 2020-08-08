В ряде российских городов сегодня проходят акции солидарности с жителями Хабаровска. Жители Дальнего Востока требуют справедливого суда над экс-губернатором Сергеем Фургалом и уже почти месяц ежедневно выходят на митинги. Акции уже прошли в Новосибирске и Иркутске.

Акцию в поддержку Хабаровска собираются провести сегодня в Петербурге. Предыдущее подобное мероприятие разогнала полиция.

Петербуржцев снова зовут написать письма со словами поддержки жителям Хабаровска. Они требуют, чтобы бывшего губернатора края судили на малой родине. Его обвиняют в убийствах. Кроме этого петербуржцев призывают потребовать честных выборов президента Белоруссии и оставить подпись под коллективным иском против поправок в Конституцию. Организаторы акции: движения «Открытая Россия», «Бессрочный протест», проекты «Ягражданин» и «Агит Россия». Неделю назад на подобное мероприятие вышло примерно 200 человек. Дворцовую площадь закрыли тогда под предлогом дезинфекции. Полиция и Росгвардия разогнали протестующих. Задержали более 20 человек. Одного одного отправили под административный арест, посчитав организатором акции. Остальным выписали протоколы за нарушение карантинного законодательства.

Акции в поддержку Хабаровска анонсированы сегодня также в Самаре и Омске.