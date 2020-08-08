У белорусского посольства в Москве проходит акция за освобождение задержанных под Минском россиян

У белорусского посольства в Москве в эти минуты должна начаться акция за освобождение задержанных под Минском россиян.

В конце июля под Минском задержали 33 россиянина. Белорусские власти, назвавшие их наемниками ЧВК «Вагнера», возбудили уголовное дело о подготовке массовых беспорядков.

Президентская кампания в Белоруссии сопровождается массовыми митингами и задержаниями их участников, а также журналистов. Власти выслали из страны сотрудников телеканала «Настоящее время», которые освещали выборы и накануне провели эфир с сорванного митинга соперницы Александра Лукашенко Светланы Тихановской. Официально задержание было связано со статусом аккредитации журналистов.

Власти Белоруссии лишили возможности легальной работы на выборах целый ряд зарубежных СМИ. Среди них и «Эхо Москвы», рассказал директор Службы информации Владимир Варфоломеев.

По неофициальным данным, запрошенные для работы в Белоруссии аккредитации не получили в общей сложности десятки изданий из России и других стран.