Число нераскрытых дел о взятках выросло в три раза за полгода

Из отчета Генеральной прокуратуры, на который ссылается сайт «Открытые медиа», следует, что всего нераскрытыми остались почти 800 дел о коррупции. Наибольшее число таких правонарушений зарегистрировано в Москве, Краснодарском крае и Татарстане.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что аудиторы ежегодно выявляют финансовых нарушений на сотни миллиардов рублей, при этом, по его оценкам, масштаб коррупции в стране не снижается и может измеряться триллионами.