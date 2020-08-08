Китайские медики предупреждают о распространении опасного вируса, передающегося через укусы насекомых. Газета Global Times пишет, что инфекция под названием SFTS была выявлена уже у 60 человек, семь из них умерли. Новый вирус обнаружен в нескольких районах страны. Вирусологи не исключают возможность передачи болезни от человека к человеку.
2020-08-08T14:32:23+03:00
2020-08-08T14:32:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 08 августа 2020
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