Посол Евросоюза Маркус Эдерер заявил об ухудшении в России ситуации с правами человека

Нарушение свободы слова, свободы СМИ, свободы собраний в России вызывают беспокойство у Евросоюза, отметил Маркус Эдерер в интервью агентству «Интефакс». По словам посла, наблюдается ухудшение ситуации как справами человека, так и с верховенством права в стране. И это, подчеркнул он, не совместимо с обязательствами, которые Россия взяла на себя в рамках международных конвенций и других нормативных документов. Эдерер добавил, что это также не способствует сближению Москвы и Брюсселя. Он отметил, что обсуждал эту тему с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Комментируя вопрос о поправке к Конституции, определяющей брак как союз между мужчиной и женщиной Эдерер сказал, что Евросоюз всегда будет выступать за равные права всех людей независимо от их сексуальной ориентации. Отвечая на вопрос об обвинениях журналиста Ивана Сафронова в шпионаже, посол вернулся к своему тезису про принцип верховенства права и подчеркнул, что Сафронов имеет право на справедливый суд.

Бывшего журналиста газеты «Коммерсант», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали месяц назад по обвинениям в передаче секретных данных иностранным спецслужбам. Он вину не признает.